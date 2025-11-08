Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 9 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 9 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara – Çankaya Bölgesi Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi
Çankaya ilçesinin çeşitli mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arıza ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor
Etkilenen Bölgeler:
Çankaya, Şehit Ersan Sokak
İlker Mahallesi, Şehit Ersan Sokak
İlker Mahallesi, İlker Sokak
İlker Mahallesi, 791/1 Sokak
İlker Mahallesi, 794 Sokak
İlker Mahallesi, 788 Sokak
İlker Mahallesi, 797 Sokak
İlker Mahallesi, 796 Sokak
İlker Mahallesi, 793 Sokak
İlker Mahallesi, 791 Sokak
İlker Mahallesi, 792 Sokak
İlker Mahallesi, 787 Sokak
İlker Mahallesi, 789 Sokak
İlker Mahallesi, 790 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 790 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 965 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 942 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 956 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 982 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 963 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 931 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 960 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 981 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 983 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 970 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, İlker Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 980 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 948 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 959 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 1000 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi, 966 Sokak
Alacaatlı Mahallesi, 4846 Sokak
Bilgilendirme:
Şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi devam etmektedir. Ekiplerimiz arızayı gidermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi planlanmaktadır.