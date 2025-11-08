Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara – Çankaya Bölgesi Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

Çankaya ilçesinin çeşitli mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arıza ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor

Etkilenen Bölgeler:

Çankaya, Şehit Ersan Sokak

İlker Mahallesi, Şehit Ersan Sokak

İlker Mahallesi, İlker Sokak

İlker Mahallesi, 791/1 Sokak

İlker Mahallesi, 794 Sokak

İlker Mahallesi, 788 Sokak

İlker Mahallesi, 797 Sokak

İlker Mahallesi, 796 Sokak

İlker Mahallesi, 793 Sokak

İlker Mahallesi, 791 Sokak

İlker Mahallesi, 792 Sokak

İlker Mahallesi, 787 Sokak

İlker Mahallesi, 789 Sokak

İlker Mahallesi, 790 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 790 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 965 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 942 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 956 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 982 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 963 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 931 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 960 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 981 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 983 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 970 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, İlker Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 980 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 948 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 959 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 1000 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi, 966 Sokak

Alacaatlı Mahallesi, 4846 Sokak

Bilgilendirme:

Şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi devam etmektedir. Ekiplerimiz arızayı gidermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi planlanmaktadır.