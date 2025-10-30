Ankara elektrik kesintisi! 30 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılay Mahallesi - Necatibey Sokak:

Bölgede bir şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarına devam etmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Korkutreis Mahallesi -Necatibey Sokak:

Bölgede şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - Necatibey Sokak:

Şebeke arızası sebebiyle bölgede enerji kesintisi vardır. Onarım çalışmaları sürmektedir ve en kısa sürede enerji sağlanacaktır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - 65. Sokak:

Şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir, veriler güncellenebilir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - Aşkabat Sokak:

Bölgede şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmaktadır ve enerji en kısa sürede verilecektir.