Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 30 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 30 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 30 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 30 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılay Mahallesi - Necatibey Sokak:

Bölgede bir şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarına devam etmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Korkutreis Mahallesi -Necatibey Sokak:

Bölgede şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - Necatibey Sokak:

Şebeke arızası sebebiyle bölgede enerji kesintisi vardır. Onarım çalışmaları sürmektedir ve en kısa sürede enerji sağlanacaktır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - 65. Sokak:

Şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir, veriler güncellenebilir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi - Aşkabat Sokak:

Bölgede şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmaktadır ve enerji en kısa sürede verilecektir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.