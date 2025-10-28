Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 28 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 28 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 28 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Beytepe Mahallesi 1799 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Mutlukent Mahallesi S. Saltoğlu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Çayyolu Mahallesi S. Saltoğlu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Çavuşlu Mahallesi Çavuşlu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28 Ekim 2025 saat 02.14'te verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Çavuşlu Mahallesi Çavuşlu Sokak bölgesinde başka bir arıza daha bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Beytepe Mahallesi Çavuşlu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Beytepe Mahallesi 1819, 1818, 1795, 1714 ve 5452 Sokak bölgelerinde şebeke arızaları bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Beytepe Mahallesi Beytepe Mahallesi Sokak, Beytepe Köyü Yolu ve Beyler Sokak bölgelerinde de arızalar mevcuttur. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Beytepe Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Sokak ve çevresinde de arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde, Hacı Bektaşı Veli Sokak ile 2792, 2843, 2817, 2821, 2822, 2812, 2838, 2763/1, 2751/1 (Siyasal Çayyolu Sitesi), 2760, 2784, 2773, 2768, 2753, 2764, 2758, 2716, 2725, 2721, 2726, 2762, 2782, 2835, 2850, 2846, 2815, 2803, 2800 ve 2808 Sokak bölgelerinde çeşitli arızalar bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
