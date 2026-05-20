Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılmasının ardından performansını gözle görülür şekilde artıran ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'YE VEDA EDECEK

Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekiple 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'ye veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ATLETICO MINEIRO İLE GÖRÜŞÜYOR

Fred ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Mineiro ile ileri düzeyde transfer görüşmeleri yürütüyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu yönde çok ciddi mesafe kat ettiği ve yakın zamanda netlik kazanabileceği belirtiliyor. Atletico Mineiro yönetiminin yıldız futbolcuyu bir an önce renklerine bağlamak istediği, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile devam eden kontratı sebebiyle bu sürecin sancılı geçebileceği ifade edildi.

BREZİLYA'DAKİ EVİ HAZIR

Tecrübeli futbolcunun Belo Horizonte kentinde bir ev inşa ettirdiği ve gelecekte tamamen Brezilya’ya yerleşmeyi planladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 resmi maçta görev alan Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.