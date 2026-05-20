Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNDER ÖZEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Futbol A Takımı Direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCEKİ GÖREVİ

Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.