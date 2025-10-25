Ankara elektrik kesintisi! 25 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 25 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 25 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mahalle: Mustafa Kemal
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: Mustafa Kemal Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi ve enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi için ekipler çalışmaktadır.
Mahalle: Üniversiteler
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: Üniversiteler Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden sağlanması için onarım çalışmaları sürmektedir.
Mahalle: Üniversiteler
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: 1597 Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için ekipler görev başındadır.
Mahalle: Üniversiteler
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: 1597 Cadde Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
Mahalle: Üniversiteler
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: 1596 Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden verilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.
Mahalle: Ata
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: 1073 Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmaktadır.
Mahalle: Esatoğlu
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: Akyüz Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden sağlanması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
Mahalle: Esatoğlu
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: Yaprak Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Mahalle: Öveçler
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölge: Turna Sokak
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.