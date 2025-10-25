Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 25 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 25 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 25 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 25 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mahalle: Mustafa Kemal

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: Mustafa Kemal Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi ve enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Mahalle: Üniversiteler

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: Üniversiteler Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden sağlanması için onarım çalışmaları sürmektedir.

Mahalle: Üniversiteler

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: 1597 Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için ekipler görev başındadır.

Mahalle: Üniversiteler

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: 1597 Cadde Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Mahalle: Üniversiteler

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: 1596 Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden verilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

Mahalle: Ata

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: 1073 Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmaktadır.

Mahalle: Esatoğlu

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: Akyüz Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin yeniden sağlanması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Mahalle: Esatoğlu

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: Yaprak Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Mahalle: Öveçler

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Bölge: Turna Sokak

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.

title
