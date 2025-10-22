Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 22 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 22 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 22 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 22 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya İlçesi

Toplam Kesinti Sayısı: 2

Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Ata Mahallesi, Kabil Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Ata Mahallesi, Kabil Sokak: Aynı bölgede ikinci bir arıza kaydı bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Beypazarı İlçesi

Toplam Kesinti Sayısı: 7

Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Kırbaşı Mahallesi, Güven 1 Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kırbaşı Mahallesi, Harman Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Okul Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa zamanda verilecektir.

Kırbaşı Mahallesi, Şehit Mustafa Bozkurt Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Sancak Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Onarım çalışmaları sürmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Alemdar Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji temini kısa sürede sağlanacaktır.

Kırbaşı Mahallesi, Kırbaşı Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.