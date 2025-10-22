Ankara elektrik kesintisi! 22 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya İlçesi

Toplam Kesinti Sayısı: 2

Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Ata Mahallesi, Kabil Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Ata Mahallesi, Kabil Sokak: Aynı bölgede ikinci bir arıza kaydı bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Beypazarı İlçesi

Toplam Kesinti Sayısı: 7

Durum: Anlık arıza – Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Kırbaşı Mahallesi, Güven 1 Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kırbaşı Mahallesi, Harman Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Okul Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa zamanda verilecektir.

Kırbaşı Mahallesi, Şehit Mustafa Bozkurt Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Sancak Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Onarım çalışmaları sürmektedir.

Kırbaşı Mahallesi, Alemdar Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji temini kısa sürede sağlanacaktır.

Kırbaşı Mahallesi, Kırbaşı Sokak: Bölgede arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.