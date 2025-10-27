Ankara'da parkta baygın bulunan kız çocukları olayı nedir? 14 yaşındaki Hiranur neden vefat etti?

Ankara'da iki genç kızın parkta baygın bulunması, kısa sürede ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. 14 yaşındaki Hiranur Kiper'in hayatını kaybettiği, 16 yaşındaki arkadaşı E.K.E.A.'nın ise kritik durumda hastanede tedavi altında olduğu olay, aileler ve yetkililer için derin bir endişe kaynağı oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

14 YAŞINDAKİ HİRANUR NEDEN VEFAT ETTİ?

Ankara'da yaşanan trajik olayda 14 yaşındaki Hiranur Kiper, evden çıktıktan sonra birlikte vakit geçirdiği 16 yaşındaki arkadaşı E.K.E.A. ile bir parkta baygın halde bulundu. Kızlar, daha önce alkol kullandıklarını ve kendilerini rahatsız hissettiklerini bildiren bir ihbar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Hiranur'un aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın detayları, Hiranur'un kısa süre önce tanıştığı arkadaş çevresi ve bu kişilerle geçirilen sürenin, olayın meydana gelmesinde rol oynadığı yönünde aile tarafından dile getirildi.

ANKARA'DA PARKTA BAYGIN BULUNAN KIZ ÇOCUKLARI OLAYI NEDİR?

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşti ve iki genç kızın aşırı alkol tüketimi sonucu baygın bulunmasıyla ortaya çıktı. Hiranur Kiper ve E.K.E.A., ailesinin kayıp ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Kızların, parkta alkol aldığı ve bazı iddialara göre arkadaş çevresinde uyuşturucu maddelere de maruz kaldığı öne sürüldü.

E.K.E.A., olay sırasında bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor. Hiranur'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazı sonrası toprağa verildi.

Olayın ardından Hiranur'un annesi, kızının arkadaşlarının olumsuz etkisi ve parktaki yaşananlarla ilgili ciddi kaygılarını dile getirdi. Anne, kızının kısa süre önce tanıştığı arkadaş çevresi ve parka giderken yaşanan sürecin trajik sonla sonuçlandığını belirtti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve alkol ile olası diğer maddelerle ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu trajik olay, gençler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sererken, ailelerin ve yetkililerin dikkatli olmasının önemini vurguluyor.