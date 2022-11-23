Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gündem Haberleri

Yakınımdaki deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor.

Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?

Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 04.08 sıralarında Sarıdere-Gölyaka Düzce merkezli olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi Gündem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title