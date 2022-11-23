Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Yakınımdaki deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor.

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Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 04.08 sıralarında Sarıdere-Gölyaka Düzce merkezli olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.