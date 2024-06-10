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Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ankara'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

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Ankara'nın Bala ilçesinde saat 19.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Ankara'da deprem mi oldu merak etti. Peki, Ankara'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'nın Bala ilçesinde saat 19.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Ankara'da deprem mi oldu merak etti. Peki, Ankara'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Detaylar!

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'nın Bala ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Ankara'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ankara'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Bala ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki deprem, Ankara'nın yanı sıra Kırşehir, Aksaray, Konya ve Kırıkkale'de de hissedildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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