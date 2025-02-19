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Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

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Ankara'da 20-21 Şubat tarihleri arasında okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bugün ve yarın için Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği konusu araştırılıyor. Peki, Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle, 20 ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, Ankara Valiliği'nden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 20-21 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

ANKARA'DA BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 18 Şubat Salı gününden itibaren bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yağışların, Salı günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının -8°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

Ancak, 20 ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Ankara Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 Şubat 2025'te Ankara'da hava çok bulutlu olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -8°C civarında olacak.

21 Şubat 2025'te ise hava yer yer bulutlarla karışık güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık -7°C olarak tahmin ediliyor.

Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 20-21 Şubat Ankara'da okullar tatil edilecek mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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