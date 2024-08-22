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Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi?

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Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğuna dair iddialar üzerine, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesiyle karantinaya alınan hasta bulunmadığı vurgulandı.

Ankara'da maymun çiçeği virüsü görüldü mü merak ediliyor. Vatandaşlar, maymun çiçeği ile ilgili çıkan iddiaların gerçek olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi? İşte detaylar!

ANKARA'DA 4 KİŞİYE NE OLDU?

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi?

ANKARA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ MÜ GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da dün yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediğini belirterek "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve izolasyonlar dahil olmak üzere gereğini yapacağız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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