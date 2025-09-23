Ankara'nın kalbinde yankılanan bu soruşturma, sadece belediye koridorlarında değil, tüm Türkiye'de ses getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı kapsamlı raporlarla başlatılan soruşturmada, 32 ayrı konser organizasyonuyla ilgili yüz milyonları bulan kamu zararı tespit edildi. Eski belediye yöneticileri ve tanınmış organizasyon şirketlerinin yöneticileri, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında kimler gözaltında? Mansur Yavaş gözaltına alındı mı? İşte, sabah düzenlenen operasyona dair detaylar...

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye gündemine oturan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen büyük çaplı yolsuzluk soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı detaylı tevdii raporu, MASAK analizleri, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında milyonlarca liralık kamu zararının oluştuğu iddia ediliyor.

Soruşturmanın merkezinde 2019-2022 yılları arasında gerçekleşen toplam 32 konser hizmet alımı yer alıyor. Söz konusu hizmet alımlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş tutarında zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Bu tespitler doğrultusunda, çok sayıda eski belediye çalışanı ve özel şirket temsilcisi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde açıklandı:

Eski Belediye Yöneticileri:

H. A. B.: Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

H. E.: Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Eski Daire Başkan Vekili

H. Z.: Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili

A. A. Ç.: Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

C. A.: Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

K. B.: Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

Organizasyon Şirketi Temsilcileri:

O. E.: Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi

S. E.: Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi

K. A. ve S. Ç.: Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları

A. A.: Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş. ortağı

E. D. ve L. E.: Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları

Bu kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yer alıyor. Yetkili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmada, delil karartma şüphesi ve kamu zararının büyüklüğü nedeniyle gözaltı kararları uygulanmış durumda.

MANSUR YAVAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve sosyal medyada yayılan söylentilere rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da adli işlem bulunmamaktadır.

Soruşturmada adı geçen ya da şüpheliler arasında yer alan isimler içerisinde Mansur Yavaş kesinlikle bulunmamaktadır. Yavaş, soruşturmada ne şüpheli ne de tanık konumundadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda, Yavaş'ın soruşturmaya herhangi bir şekilde dâhil edilmediği net olarak görülmektedir.