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Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı?

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Evlilikleri ve oyunculukları ile dünyada yankı uyandıran Angeline Jolie ve Brad Pitt'in boşanma gündemi konuşuluyor. Bu süreçte ikili hakkında sıkça konuşulan konulardan biri de şiddet. Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten şiddet gördüğü ortaya atıldı. Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? İşte tüm merak edilenler...

ANGELİNA JOLİE VE BRAD PİT BOŞANDI MI?

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ederken, Brad Pitt ile Angelina Jolie yeni bir iddiayla gündemde. Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaparken Pitt'in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı?

BRAD, ANGELİNA'YA ŞİDDET Mİ UYGULADI?

48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia ediyor. Jolie'nin avukatları "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş Pitt'in fiziksel tacizini çocuklara da yönelttiği ilk uçuş oldu. Bunun üzerine Jolie onu derhal terk etti" ifadelerine yer verdi. Pitt'in yakın arkadaş ise People dergisine bu iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.

Jolie ayrıca, Miraval Şaraphanesi'ndeki hisselerini satın alması için Pitt'e teklif götürdü ancak ikili arasında anlaşma sağlanamadı. İddialara göre, Pitt Jolie'ye gizlilik sözleşmesi imzalattı. Bu sözleşme, Jolie'nin Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığından bahsetmesini yasaklıyordu.

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı?

VELAYETTEN VAZGEÇTİ

Öte yandan Brad Pitt ile Angelina Jolie, bir başka konuda uzlaşmak üzere. 2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmekten vazgeçti.

Daily Mail'in haberine göre, daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi. Elbette Pitt, çocuklarını ziyaret etme hakkına sahip olacak. Yıllarca süren dava nedeniyle geçici velayet Jolie'ye verilmişti, Pitt çocuklarını belirli zamanlarda görebiliyordu. Davanın gelecek yaz sona ermesi bekleniyor.

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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