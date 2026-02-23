Haberler

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yeni konsolosluk binasının inşasına başlandı. Conoların yaşadığı mahallede belirlenen alanın etrafı tel örgüyle çevrilirken, alana iş makineleri girdi. İnşaatın kısa sürede başlaması ve 4 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yeni konsolosluk binasının inşasına başlandı. Sinanpaşa Mahallesi'nde belirlenen alan tel örgüyle çevrilirken, iş makineleri sahaya girdi. Projenin yaklaşık 4 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

SİNANPAŞA MAHALLESİ'NE TAŞINIYOR

Halihazırda Özgür Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ABD Adana Konsolosluğu, Yüreğir Otogarı karşısındaki alana taşınacak. TOKİ'nin geri dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgede yeni konsolosluk binasının inşasıyla birlikte altyapı yatırımlarının artması ve çevre düzenlemelerinin hız kazanması bekleniyor.

"EKONOMİMİZE CAN SİMİDİ OLACAK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bu tür projelerin bölgenin çehresini değiştirdiğini belirterek, yatırımın Yüreğir'i canlandıracağını ifade etti. Projenin 3-4 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

"KONSOLOSLUKTAN ÜMİDİMİZ ÇOK"

Sinanpaşa Mahalle Muhtarı Arif Palalı, yatırımın mahalle için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mahalle sakinleri de konsolosluk binasının bölgeye değer katacağını, yollar ve parklar gibi hizmetlerin artmasını beklediklerini dile getirdi.

conolar conilerin gelmesine sevindi mi?

