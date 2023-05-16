Amasya milletvekilleri! Amasya seçim sonuçları: CHP AK Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Amasya milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Amasya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
2023 AMASYA MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
HALUK İPEK
HASAN ÇİLEZ
CHP
REŞAT KARAGÖZ
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023