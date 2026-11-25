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ÜÇ ÜNLÜ İSİM, ÜÇ GÜN, ÜÇ FARKLI SÖYLEŞİ!

Zirvede "Gökay Kalaycıoğlu ile Haber Bahane Özel" programına ilk gün ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikinci gün Dr. Ender Saraç, üçüncü gün ise yazar ve Yaşam Atölyesi Kurucusu Aret Vartanyan konuk oldu. Başarı, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim ve motivasyon üzerine gerçekleşen söyleşiler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

YUSUF GÜNEY SÜRPRİZİ, TURGAY SAKA COŞKUSU!

Zirvenin eğlence programı da renkli görüntülere sahne oldu. İspanyol Gecesi'nde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkan Yusuf Güney, şarkılarıyla AlyaLina ailesini coşturdu. Gala gecesinde ise Turgay Saka, canlı performansıyla davetlilerden tam not aldı.

ALYALİNA'NIN EN BAŞARILI 10 İSMİ ÖDÜLLENDİRİLDİ!

Görkemli AlyaLina Kariyer Ödülleri Töreni'nde, yıl boyunca satış ciroları ve kariyer başarılarıyla öne çıkan marka elçileri ödüllerine kavuştu.

Başarı sıralamasında Cansu Toy birinci, Davut Dağdelen ikinci, Serpil Bağıran üçüncü oldu. İlk 10'da yer alan diğer isimler ise Eda Nur Yeşil, Nurşen Orak, Senem Şahin, Merve Akkuş, Gizem Açar, Fedye Hatip ve Fatma Alalı olarak açıklandı.

NAZAN EKE: "BİR KADININ BAŞARISI, BİN KADININ CESARETİDİR!"

Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken AlyaLina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, marka elçilerine yönelik motivasyon mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz yalnızca kozmetik ürünleri sunan bir marka değil, insanların hayallerine ortak olan büyük bir aileyiz. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları ve başarı hikâyelerini yazmaları bizim en büyük gururumuz. Bir kadının başarısı, bin kadına cesaret verir. Bugün ödül alan elçilerimizi kutluyorum. Unutmayın, bugün alkışladığınız sahnede yarın siz olabilirsiniz!"

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini girişimcilik fırsatlarıyla buluşturan AlyaLina, marka elçilerine sunduğu eğitim, kariyer gelişimi ve motivasyon programlarıyla büyüme hedeflerini sürdürüyor.

Üç gün boyunca yıldız isimleri, başarılı girişimcileri ve marka elçilerini buluşturan AlyaLina Excellence Summit 3, yeni sezon öncesinde güçlü bir motivasyon buluşmasına dönüştü.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi