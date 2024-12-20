Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur?

Alucra nereye bağlı? Alucra, doğal güzellikleri ve yaylalarıyla bilinen mutlaka gezilmesi gereken yerlerdir biridir. Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? Detaylar haberimizdedir…

ALUCRA NEREDE?

Alucra, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun iline bağlı bir ilçedir. Giresun'un doğusunda yer alan Alucra, doğal güzellikleri ve yaylalarıyla bilinir. İlçe, kuzeyde Espiye, doğuda Şebinkarahisar ve batıda Çamoluk ilçeleriyle komşudur.

ALUCRA NEREYE BAĞLI?

Alucra, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun iline bağlı bir ilçedir.

ALUCRA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Alucra Balı, bölgenin zengin bitki örtüsünden elde edilen doğal bal oldukça ünlüdür. Özellikle Eğribel Yaylası, Alucra'nın en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerindendir. Ayrıca Yöresel tandır ekmeği lezzetiyle öne çıkar. İlçede üretilen doğal ve organik ürünler, yöre halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Karadeniz'in yeşil doğasını yansıtan Alucra, dağları ve akarsularıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker.