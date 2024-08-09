Altındağ'da ne oldu? Ankara- Altındağ'da köpeklerin vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çevresi çitlerle kapalı bir alanda vahşice öldürülmüş çok sayıda köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları, bazı köpeklerin gömüldüğünü, diğerlerinin ise poşetler içinde çukurlara atıldığını tespit etti. Peki, Altındağ'da ne oldu? Ankara-Altındağ'da köpeklerin vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı! İşte detaylar...

ALTINDAĞ'DA NE OLDU?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu. Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Altındağ Belediyesine bağlı barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir. Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz" ifadelerine yer verdi.