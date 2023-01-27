Ülkemizin her şehri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Altındağ Belediye Başkanı kim? Altındağ Belediye Başkanı kimdir? soruları aratılıyor. Peki, Altındağ Belediye Başkanı hangi partiden? Ankara Altındağ Belediyesi hangi parti? Altındağ Belediye Başkanı kim? İşte detaylar...

Altındağ Belediye Başkanı kim? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Altındağ Belediye Başkanı hangi partiden? Ankara Altındağ Belediyesi hangi parti? Altındağ Belediye Başkanı kim? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı.

Daha Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktorasını bitiren Balcı, bir süre Muğla Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev aldı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında TÜRKSAT A.Ş. de yöneticilik yaptı. Balcı, 2010-2013 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı, 2 Mayıs 2014 tarihinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başladı. Birçok AB projesinde yer alan Asım Balcı'nın çok sayıda yayınlanmış makale ve kitabı bulunuyor.

İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Balcı, evli ve iki çocuk babası.