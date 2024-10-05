Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)?

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıkları tamamlandı. Peki, 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste yayınlandı mı?

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR!

Cam Piramit Kongre Merkezi önünde yarın saat 15.30'da başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.

Kırmızı halı geçişinin ardından Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış galasında, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülleri" verilecek.

Sedef Avcı'nın sunuculuğunu yapacağı açılış gecesinde, Serhat Kılıç, gösteri performansı sunacak.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLER AÇIKLANDI MI?

Altın Portakal ödül kazananlar henüz açıklanmadı.

İşte festival programı:

2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali Programı