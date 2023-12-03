ATV'nin sevilen dizisi Altın Kafes Pazar günü 1. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Altın Kafes yeni bölüm (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Altın Kafes Her Pazar ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Altın Kafes 1. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Altın Kafes Yeni bölüm (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ALTIN KAFES YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Altın Kafes her Pazar ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Altın Kafes yeni bölümü her Pazar saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Altın Kafes Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ALTIN KAFES 1. BÖLÜM FRAGMAN İZLE (LİNK)

ALTIN KAFES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Altın Kafes" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Altın Kafes " her Pazar saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALTIN KAFES DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aytaç Şaşmaz,

Şifanur Gül,

Ebru Cündübeyoğlu,

Hayal Köseoğlu,

Hilmi Cem İntepe,

Murat Kılıç,

Kaan Turgut,

Sümeyra Koç,

Eda Nur Gülbudak,

Buse Orcan,

Gurur Çiçekoğlu,

Cansu Mumcu,

Ali Kayra Kul,

Aksel Yılmaz ve

Sacide Taşaner

ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Aşkın Tutsağı Olanlar Kafesini Terk Etmemek İçin Tüm Cesaretiyle Savaşır' atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla 'Altın Kafes' bu sezon çok konuşulacak. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek.