Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükseldi mi? Güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 21 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.908 lira seviyesinden işlem görüyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 21 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,35 azalışla 1.901 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 14.25 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.908 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 140 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,5 azalışla günü 2 bin 29 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 primle 2 bin 35 dolardan işlem görüyor.