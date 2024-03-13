Alper Taban kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban kaç yaşında, nereli?
Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak gösterilen Alper Taban hakkında merak edilenler gündemde geliyor. Peki, Alper Taban kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevabı araştırılıyor. Alper Taban hakkında detaylar merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Alper Taban kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban kaç yaşında, nereli?
ALPER TABAN KİMDİR?
- Alper Taban, 1976 yılında İnegöl'de doğdu.
- Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Taban, yüksek lisans eğitimini Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.
- 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.