Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi!

Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alper Gezeravcı'nın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de doğdu. Türk askeri pilottur. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır. Atanması Nisan 2023 sonlarında Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gezeravcı, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır.

Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.