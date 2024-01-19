Alper Gezeravcı evli mi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı hakkındaki birçok detay, olayın gündemde yer alması nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de doğdu. Türk askeri pilottur. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır. Atanması Nisan 2023 sonlarında Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gezeravcı, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır. Ayrıca Alper Gezeravcı'nın evli olmadığı bilinmektedir. Buna göre Alper Gezeravcı evli değildir.

Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.