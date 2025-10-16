Lüks otelcilik sektöründe üst düzey yöneticilik kariyeriyle tanınan Alpan Keskin, son günlerde adının karıştığı adli bir soruşturma ile gündeme geldi. İstanbul merkezli yürütülen ve kara para aklama ile tefecilik iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında Keskin'in de gözaltına alındı. Peki, Alpan Keskin kimdir? Alpan Keskin neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? İşte detaylar...

ALPAN KESKİN KİMDİR?

Lüks otelcilik dünyasında önemli pozisyonlarda yer aldığı iddia edilen Alpan Keskin, son günlerde adının karıştığı bir adli soruşturmayla kamuoyunun dikkatini çekti. Marmara Üniversitesi Otel Yönetimi Bölümü mezunu olan Keskin, kariyerine Swissotel The Bosphorus İstanbul'da başladı.

İlerleyen yıllarda, dünya çapında tanınan otel zincirlerinde yöneticilik yaptığı belirtiliyor. Bu zincirler arasında Mandarin Oriental, The Peninsula Hotels ve Park Hyatt gibi prestijli markalar yer alıyor. 2018 yılında Park Hyatt New York'ta Otel Müdürü (Hotel Manager) olarak görev yaptığı öne sürülen Keskin, burada lüks segmentteki yönetsel tecrübesini uluslararası arenaya taşıdı. Daha sonra World Luxury Hospitality adlı şirkette Ticari İşler Direktörü (Chief Commercial Officer – CCO) pozisyonuna getirildiği iddia ediliyor.

Her ne kadar sektör kaynaklarında adına dair geniş kapsamlı belgeler yer almasa da, Keskin'in turizm ve otelcilik dünyasında tanınan bir yönetici olduğu ileri sürülüyor.

ALPAN KESKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı bir mali suçlar soruşturmasında adı geçen Alpan Keskin'in, kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında kara para aklama ve tefecilik suçları bulunurken, Keskin'in bu yapılarla nasıl bir bağlantı içinde olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Gözaltı operasyonunun, İstanbul merkezli yürütüldüğü ve mali şube ekiplerinin tespitleri doğrultusunda birçok farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlediği bildiriliyor. Ancak resmi makamlar tarafından Alpan Keskin'in gözaltı süreciyle ilgili henüz kamuoyuna yapılmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Keskin'in herhangi bir suçla resmi olarak itham edilip edilmediği, soruşturmanın ilerleyen safhalarında netlik kazanacak.

ALPAN KESKİN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Hakkında henüz bir iddianame hazırlanmamış olan Alpan Keskin için, soruşturmanın ana başlıkları kara para aklama ve tefecilik suçlamaları etrafında şekilleniyor.

Keskin'in adının karıştığı soruşturmada, suç gelirlerinin finansal sistem içine sokularak aklandığı ve yasal görünüme kavuşturulduğu öne sürülüyor. Yetkililer, şüphelilerin offshore hesaplar, yurt dışı transferler ve paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı kaynaklı paraları ekonomiye soktuğunu değerlendiriyor.

Alpan Keskin'in bu zincirde hangi rolü oynadığına dair henüz kesin bilgiler paylaşılmış değil.

Soruşturmanın ikinci ayağını ise tefecilik oluşturuyor. Keskin'in, yüksek faiz oranlarıyla kişilere usulsüz borç para verdiği iddiası, dosyada yer alan suçlamalar arasında. Bazı iddialara göre, bu borçlar karşılığında senet alındığı ve ödenmediğinde borçlulara yönelik yasa dışı tahsilat yöntemlerinin uygulandığı ileri sürülüyor.

Tüm bu suçlamalar henüz yargı önünde ispatlanmamışken, Keskin'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve asılsız iddialarla hedef gösterildiğini savunuyor.