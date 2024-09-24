Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü?

Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu'nun ani ölümü, sanat ve moda dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Kavasoğlu'nun vefat haberi, özellikle kendisini yakından tanıyan ünlü isimler ve meslektaşları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan başsağlığı mesajlarıyla duyuruldu. Bu ani kayıp, hem hayranlarını hem de yıllardır birlikte çalıştığı ünlü isimleri yasa boğdu.

ALP KAVASOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Makyaj sanatçısı Fezi Altun, meslektaşı ve yakın dostu Alp Kavasoğlu'nun hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Altun, derin üzüntüsünü ifade ederek, "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin büyük acısı içindeyiz," sözleriyle ünlü makyaj artistinin vefatını takipçileriyle paylaştı.

ALP KAVASOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı, ancak bu ani kayıp, hem yakın çevresini hem de sanat ve moda dünyasındaki meslektaşlarını derinden sarstı. Kavasoğlu, kariyeri boyunca yerli ve yabancı birçok ünlü isimle çalışmış, sektörde saygın bir yer edinmişti. Sanatçının, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi isimlerle çalıştığı biliniyor. Bu ünlü isimlerin makyajlarını yaparak kariyerlerinde önemli anlara eşlik eden Kavasoğlu, yeteneği ve işine olan tutkusu ile geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Cenazesi bugün İstanbul Üsküdar'da, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek olan Alp Kavasoğlu, yakınları, meslektaşları ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.