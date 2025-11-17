Haberler

Almanya Slovakya hangi kanalda? Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Almanya Slovakya hangi kanalda? Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Slovakya hangi kanalda yayınlanacak, açıklandı. Almanya Slovakya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Slovakya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Slovakya maçı yayın bilgisi!

Almanya Slovakya maçı hangi kanalda? Almanya Slovakya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Slovakya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Slovakya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Slovakya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Almanya Slovakya maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

Almanya Slovakya hangi kanalda? Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Slovakya maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.