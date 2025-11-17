Almanya Slovakya hangi kanalda? Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Almanya Slovakya maçı hangi kanalda? Almanya Slovakya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Slovakya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Slovakya maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Slovakya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Slovakya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Almanya Slovakya maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Slovakya maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.