Alice in Borderland 3. sezon ne zaman? Alice in Borderland 3. sezon ne zaman çıkacak?

Alice İn Borderland 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu, dizinin devam edeceğini doğrulayan Netflix açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Dizi severlerin büyük ilgiyle takip ettiği yapımın üçüncü sezonunun Eylül 2025'te izleyicilerle buluşması planlanıyor. Bu gelişme, dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Peki, Alice in Borderland 3. sezon ne zaman?

ALICE IN BORDERLAND 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix, 2023 yılında Alice in Borderland dizisinin 3. sezonu için onay verdiğini duyurdu. Ardından, 2025 yılı Şubat ayında yapılan resmi açıklamada, dizinin yeni sezonunun Eylül 2025'te Netflix platformunda yayınlanacağı bildirildi. Bu bilgi, hem Japon hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

ALICE IN BORDERLAND 3. SEZON KONUSU NE OLACAK?

2. sezonun sonunda ekrana gelen Joker kartı, hikâyenin henüz tamamlanmadığını ve yeni bir bilinmeze doğru yol alınacağını gösterdi. Bu kartın sembolize ettiği yeni tehlikeler ve oyunlar, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatacak.

ALICE IN BORDERLAND OYUNCULARI

Başrollerde yeniden Kento Yamazaki (Arisu) ve Tao Tsuchiya (Usagi) yer alacak. Ayrıca dizinin yönetmeni Shinsuke Sato, üçüncü sezon için yeniden kamera arkasında olacak.