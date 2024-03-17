Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ali Yılmaz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Yılmaz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ YILMAZ KİMDİR?
Ali Yılmaz Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz çiftçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.