Ali Tombaş kimdir, ne mezunu? Ali Tombaş hayatı ve kariyeri! Ali Tombaş kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Tombaş'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ali Tombaş'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Ali Tombaş kimdir, ne mezunu? Ali Tombaş hayatı ve kariyeri! Ali Tombaş kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde...

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

1973 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Ali Tombaş, eğitim hayatına köyündeki ilköğretimle başlamış, daha sonra Ünye İmam Hatip Lisesi'nde ortaöğrenim ve lise eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde almıştır. Ticaret hayatına atılarak kendi şirketinde faaliyet gösteren Tombaş, aynı zamanda bir dizi sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlayan Tombaş, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte sırasıyla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 2008 yılından itibaren AK Parti Sultanbeyli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Tombaş, çeşitli birim başkanlıklarında görev almış ve partisinin birçok seçim sürecinde etkin rol oynamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak seçilerek liderlik yolunda önemli adımlar atmıştır. Sultanbeyli'nin dinamik ve başarılı İlçe Başkanı olarak görevine devam etmektedir.