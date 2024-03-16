Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli?
Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ali Osman Aydın hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Osman Aydın'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ OSMAN AYDIN KİMDİR?
Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.