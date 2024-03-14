Ali Koyuncu kimdir? CHP Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı Ali Koyuncu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan adayı ise Ali Koyuncu. Ali Koyuncu nereli,kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

Ali Koyuncu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.