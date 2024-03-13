Ali Kemal Deveciler kimdir? CHP Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı ise Ali Kemal Deveciler. Ali Kemal Deveciler kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ KEMAL DEVECİLER KİMDİR?

Ali Kemal Deveciler 1958 yılında Burhaniye'de Doğdu. Evli ve bir çocuk babası. İlk, ortaokul ve liseyi Burhaniye'de tamamladı. 1980 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Günümüze kadar Burhaniye ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. 1989 - 1994 yılları arasında Burhaniye Belediye Meclis Üyeliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve İmar Komisyonu Başkanlığı, Belediye Başkan Vekilliği 1990 - 1992 yılları arasında Balıkesir Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1992 - 1999 yılları arasında CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı, Balıkesir Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1999 - 2005 yılları arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, 2002 - 2007 yılları arasında 22. Dönem Balıkesir Milletvekilliği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ve TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014 - 2018 yılları arasında CHP Genel Sayman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22.Dönem Milletvekilliği döneminde 2002-2007 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak şahsi gayreti ve kişisel ilişkilerini de kullanarak Ören Tepe'de bulunan 4 yıllık Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Burhaniye'ye ve İskele Yat Limanının Burhaniye Belediyesine kazandırılması başta olmak üzere diğer birçok yatırım ve hizmetlerin, ilçeye kazandırılmasını sağladı. Ali Kemal Deveciler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Burhaniye Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.