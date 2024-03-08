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Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız, yerel seçimlerde aday olacak. Eryıldız'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilgileri ise henüz netlik kazanmadı.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı ise Ali Evren Eryıldız oldu. Ali Evren Eryıldız kimdir? Ali Evren Eryıldız nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ EVREN ERYILDIZ KİMDİR?

1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Anadolu Lisesi ve annesinin dış görevi nedeniyle Madrid (İspanya) Alman Lisesi'nde okumuştur. Üniversite eğitimini Almanya'da Yüksek Mimar olarak tamamlamıştır. Öğrenciyken otellerde animatör ve uluslararası fuarlarda mihmandar olarak çalışmış, öğrenci temsilciliği yapmıştır.

CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve İl Eğitim Sekreterliği görevlerinde bulunmuş, Çankaya İlçesi yerel yönetim komisyonunda çalışmıştır. Türkiye'nin her bir köşesinde sanayi, konut, ulaşım, üniversite yapılarını projelendirmiştir. Türk Mühendisler Birliği Derneği Genel Başkanlığı'nı yürütmektedir ve aynı zamanda Temiz Enerji Vakfı ile Adakademi Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. Almanca, İngilizce ve orta derecede İspanyolca bilmekte olan Ali Evren Eryıldız, evli ve Arda adında bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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