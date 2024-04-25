Ali Erbaş Arapça biliyor mu, Fransızca biliyor mu?

Özgeçmişinde "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" yazan Diyanet İşleri Ali Erbaş, muhabirin Arapça sorusuna Türkçe tercüme isteyince çok konuşulmuştu. Arapça krizi sonrası Erbaş'ın 2023 yılında Strazburg Yunus Emre Camii'nde verdiği Fransızca hutbenin görüntüleri de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bolca hata yaptığı dikkatlerden kaçmayan Erbaş'ın görüntüleri "Fransızca da bilmiyormuş" yorumlarına neden oldu. Peki, Ali Erbaş Arapça biliyor mu, Fransızca biliyor mu?

ALİ ERBAŞ ARAPÇA BİLİYOR MU?

Ali Erbaş'a Bağdat ziyareti sırasında bir muhabir mikrofon uzatarak Arapça soru sormuştu. Erbaş ise sorulan soruyu anlamayınca çevresindekilerden, Türkçeye çevrilmesini istemişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' yorumları yapıldı. O görüntülerin yankıları hala sürerken Erbaş'ın Fransızca konuşmaya çalıştığı anlara ait bir video ortaya çıktı.

FRANSIZCA HUTBE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2023 yılında Strazburg Yunus Emre Camii'nde verdiği Fransızca hutbenin görüntüleri çok konuşulmaya başlandı. Görüntülerde Erbaş'ın minbere çıkarak kağıda yazdığı Fransızca hutbeyi okumaya çalıştığı ve hata yaptığı görülüyor.

ÖZGEÇMİŞİNDE 'İYİ DERECEDE BİLMEKTEDİR' YAZIYOR

Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde ise "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.