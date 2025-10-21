Ali Babacan kimdir? Ali Babacan'ın siyasi kariyeri, kaç yaşında, nereli?

Türkiye siyasetinin kritik isimlerinden Ali Babacan, köklü siyasi geçmişi ve üstlendiği önemli görevlerle gündemde olmaya devam ediyor. Ekonomi ve dış politika alanlarındaki deneyimleriyle dikkat çeken Babacan'ın, kariyerinin hangi aşamalardan geçtiği ve siyasi yolculuğunun detayları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan, 1967 yılında Ankara'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerinden biridir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayıp burada birincilikle mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü de birincilikle tamamlamıştır.

Ardından ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da işletme alanında yüksek lisans yapmış ve burada pazarlama, organizasyon ve uluslararası iş idaresi alanlarında uzmanlaşmıştır. Profesyonel kariyerine ABD'de finans sektöründe danışmanlık yaparak başlayan Babacan, Türkiye'de özel sektörde de önemli görevler üstlenmiştir.

Siyasi kariyerine 2001 yılında AKP'nin kurucu üyesi olarak başlayan Babacan, ekonomi ve dışişleri alanlarında kritik görevler üstlenmiş, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde başmüzakereci olarak görev yapmıştır.

ALİ BABACANKAÇ YAŞINDA?

Ali Babacan, 4 Nisan 1967 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

ALİ BABACAN NERELİ?

Ali Babacan, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur. Eğitim ve iş hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiştir.

ALİ BABACAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Ali Babacan, 2001 yılında AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer almış ve parti yönetiminde önemli pozisyonlarda bulunmuştur. 58. ve 59. hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmış, Türkiye'nin ekonomik politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlenmiştir.

60. hükümette ise önce Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerde başmüzakereci olarak görev yapmış, ardından Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. 2009 yılına kadar dışişleri bakanlığı görevini sürdüren Babacan, uluslararası ilişkilerde de deneyim kazanmıştır. Siyasi kariyeri boyunca ekonomik reformlar ve dış politika alanında kritik görevler üstlenmiş bir isimdir.