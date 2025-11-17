Ali Atay kimdir? Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sinemanın ve televizyonun sevilen yüzlerinden Ali Atay, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle adından söz ettiriyor. Hazal Kaya ile evliliğiyle gündeme gelen Atay, kariyerindeki projeleri ve ödülleriyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ali Atay ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de dünyaya gelen, Türk sinema ve televizyon dünyasının yetenekli oyuncularından biridir. Tam adı Dursun Ali Atay olan sanatçının bir de abisi vardır. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Atay, aynı yıl ünlü oyuncu ve yazar Berkun Oya ile birlikte Krek adında bir tiyatro topluluğu kurmuştur. Bu toplulukta Berkun Oya'nın yazdığı ve yönettiği oyunlarda oyuncu olarak sahne almış, tiyatro alanındaki deneyimini artırmıştır.

Ali Atay, kamera karşısındaki kariyerine 2004 yılında Çeşm-i Bülbül dizisinde konuk oyuncu olarak başlamış, ardından 2006 yılında Türkan Şoray'ın başrolünde oynadığı Cemile dizisinde Demir karakteriyle tanınırlığını artırmıştır. 2011 yılında ekranlara damgasını vuran fenomen dizi Leyla ile Mecnun, Ali Atay'a geniş kitlelerce tanınma fırsatı sunmuştur. Ayrıca, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik yönleriyle de dikkat çekmiştir; 2014 yılında yönettiği ve senaryosunu yazdığı Limonata filmi, başarılı oyuncu kadrosuyla beğeni toplamıştır.

Televizyon ve sinema kariyerinde sayısız projede yer alan Ali Atay, Eşref Saati, Yapma Diyorum, Kılıç Günü, Vay Arkadaş, Mutlu Ol Yeter, Masum, The Daughter of War gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiş ve her projede kendine özgü performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Bunun yanı sıra, Leyla ile Mecnun dizisindeki arkadaşlarıyla kurduğu Leyla The Band adlı müzik grubunda solist olarak da müzik yeteneğini sergilemiştir.

Ali Atay, özel hayatında da magazin gündeminde yer bulmuş, 2008 yılında balerin Ebru Cansız ile evlenmiş, 2013 yılında boşanmıştır. Şu anda kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile birliktedir. Kariyeri boyunca aldığı ödüllerle de yeteneğini tescillemiş olan Atay, 2008'de 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde İyi Seneler Londra filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmış, 2014'te ise Sen Aydınlatırsın Geceyi ile Ayhan Işık Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.

ALİ ATAY KAÇ YAŞINDA?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ALİ ATAY NERELİ?

Ali Atay, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Rize ilinde dünyaya gelmiştir.

ALİ ATAY'IN KARİYERİ

Ali Atay, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oldukça geniş bir kariyere sahiptir. 1999 yılında Krek tiyatro topluluğunu kurarak sahneye adım atmış ve tiyatro deneyimi kazanmıştır. Televizyon kariyerinde Çeşm-i Bülbül, Cemile, Eşref Saati, Yapma Diyorum, Kılıç Günü, Vay Arkadaş, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun, Masum gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir.

Sinema alanında ise O Şimdi Mahkum, Çanta, İyi Seneler Londra, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Mutlu Ol Yeter, The Daughter of War ve Ölümlü Dünya gibi filmlerle izleyici karşısına çıkmıştır. Yönetmen ve senarist kimliğiyle de dikkat çeken Atay, Limonata ve Ölümlü Dünya filmlerini yazıp yönetmiş, oyuncu kadrosunda hem kendisi hem de diğer yetenekli isimlerle çalışmıştır. Bunun dışında müzikle de ilgilenen Atay, Leyla The Band'de solist olarak performans sergileyerek çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtlamıştır. Kariyeri boyunca aldığı ödüller ve sayısız başarılı projeyle Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahiptir.