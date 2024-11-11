Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? Yasadışı bahis operasyonu kapsamında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis teşvikiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde çok sayıda ünlü ismi gözaltına aldı. Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

ALEXANDER MENSHİKOV NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

ALEXANDER MENSHİKOV KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim, sosyal medya fenomeni Alexander Menshikov oldu. YouTube'da paylaştığı videolarla 2 milyondan fazla takipçiye ulaşan Menshikov, TikTok ve Instagram'da da milyonlarca takipçiye sahip. Genç içerik üretici, paylaşımlarıyla zaman zaman tartışmalara yol açan bir isim olarak biliniyor.