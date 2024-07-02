ALES/3 başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/3 2024 başvuru ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 başvuru ne zaman ve nasıl yapılır adaylar tarafından araştırılıyor. ALES sınavına girecekler, en son ne zaman ve saat kaça kadar başvuru yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, ALES/3 sınavına ne zaman başvuru yapılır ALES/3 sınav tarihi ne zaman?
ALES/3 sınavına en son ne zaman başvuru yapılır? ALES/3 sınavına kimler girebilir? ALES/3 2024 başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yapılan ALES/3 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. ALES/3 sınavı nedir? ALES/3 başvurusu nereden ve nasıl yapıldığı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
ALES/3 SINAVI NEDİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı, akademik kadrolara giriş ve yüksek lisans için önemlidir. ALES, yıl içinde 3 kere gerçekleştiriliyor. Üçüncü dönemde yapılan sınav, genellikle Kasım ayında yapıldığı için "ALES 3" olarak adlandırılıyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava başvurular, 1 Eylül-9 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
ALES/3 SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ALES/3 sınavına, bir lisans programından mezun olabilecekler, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler başvurabilirler.
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/2 sınavına geç başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabiliyorlar.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 sınavına başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ALES/3 başvuru ücreti ise 490 TL olarak belirlendi.