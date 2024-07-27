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ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, kaç dakika süreceği ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. ALES sınav giriş belgesi alma prosedürü de adaylar tarafından sorgulanıyor. ALES/2 sınavına ait tüm detaylar ve gerekli bilgiler haberimizde.

ÖSYM, 2024-ALES/2 sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek. Peki, ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES NE ZAMAN?

ALES/2 28 Temmuz 2024 Pazar günü uygulanacak.

ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor.

ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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