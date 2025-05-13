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ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur?

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur?
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ALES/2 başvuru ekranı açıldı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) başvurularını 13 Mayıs 2025 itibarıyla kabul etmeye başladı.

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan 2025 ALES/2 başvuruları başladı. Adaylar, "ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı?" ve "ALES'e nasıl başvurulur?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ösym, ALES/2 başvurularını 13 Mayıs 2025 itibarıyla erişime açtı. Peki, ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur?

ALES/2 ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenmekte olup, güncel ücret bilgisine ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur? ALES başvuru ekranı

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur? ALES başvuru ekranı

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 25 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecektir.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur? ALES başvuru ekranı

ALES BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Adaylar, ALES/2 başvuru ekranı üzerinden işlemlerini 21 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru günü ise 29 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ALES/2 başvuru ekranı açıldı mı? ALES'e nasıl başvurulur? ALES başvuru ekranı

ALES BAŞVURU EKRANI LİN

ALES/2 başvurularınızı zamanında tamamlamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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