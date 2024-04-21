ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 bugün gerçekleştirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI LİNKİ

ALES SORU SAYISI KAÇ?

ALES/1 sınavı kapsamında adaylara 50 Sayısal, 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltilecek.

ALES SÜRESİ NE KADAR?

Adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü açıklanacak.