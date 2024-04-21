ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/1 sınavına katılan adaylar için merakla beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise adaylar arasında merak konusu oldu. Detaylar ve sonuç tarihine dair bilgiler haberimizde.
ALES/1 bugün gerçekleştirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı.
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI LİNKİ
ALES SORU SAYISI KAÇ?
ALES/1 sınavı kapsamında adaylara 50 Sayısal, 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltilecek.