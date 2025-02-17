ALES/1 başvuruları ne zaman? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

NİAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için başvurular başlıyor! ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına katılmak isteyen adaylar, ALES/1 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti hakkında detayları merak ediyor. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti kaç TL? İşte ALES 2025 başvuru takvimi ve detaylar…

ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat 2025 Çarşamba günü sona erecektir. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 7 Mart 2025 olarak belirlenmiştir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr/ ) üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek ve sonuçlar 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacaktır.