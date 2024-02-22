ALDATMAK 59. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE ! Aldatmak dizisi hangi akşam? Yeni bölümde neler olacak?

Her perşembe akşamı Show TV'de ekrana gelen Aldatmak dizisi, seyircilerinin dikkatini çekiyor.Her hafta yeni bölümü ile ilgi odağı olan Aldatmak bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Aldatmak 59. bölüm son fragman izle!

ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide, aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin hayatına odaklanılıyor. Güzide, adaleti ve dürüstlüğü temsil eden bir hakim olarak, pek çok evliliği kurtarmış ve çocukların hak ettikleri sevgi ve şefkati görmelerini sağlamıştır. Kendisi, ailesiyle mutlu bir hayat sürdüğünü düşünmektedir. Ancak bir gün tesadüfen keşfettiği bir gerçek, onun hayatını kökten değiştirecektir. Güzide, ailesinin aslında sandığı gibi sağlam olmadığını ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda olduğunu anlar. Bu noktadan sonra, ailenin temelleri sarsılacak ve Güzide, kendi hayatının en büyük davalardan biriyle karşı karşıya kalacaktır.

ALDATMAK DİZİ OYUNCULARI

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özelcan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Asena Girişken, Cem Sürgit, Berkay Ateş, Alize Gördüm, İlayda Çevik.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır.

Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez. İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…