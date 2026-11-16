Albüm: Asya-Pasifik'te ortak refahın yeni resmi çiziliyor

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), kuruluşundan bu yana geçen 30 yılı aşkın sürede Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) taslağının hazırlanmasından Asya-Pasifik toplumu vizyonunun ilerletilmesine kadar kritik bir rol üstlendi. Asya-Pasifik'i küresel ölçekte dışa açık kalkınmanın ön saflarına yerleştiren APEC, bölgeyi küresel ekonominin en dinamik coğrafyası haline getirdi.
Avustralya'nın Sidney kentindeki ev enerjisi ve elektrikli araç fuarında Çinli otomobil üreticisi Geely'ye ait aracı inceleyen ziyaretçiler, 18 Eylül 2026. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
Şili'nin Mostazal kentindeki kiraz ihracat şirketinde Çin'e ihraç edilecek ürünleri hazırlayan işçiler, 13 Aralık 2024. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)
20 Mayıs 2025'te drone ile çekilen fotoğraf, Endonezya'nın Bandung kentindeki Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Tegalluar İstasyonu'ndan ayrılan yüksek hızlı elektrikli tren setini gösteriyor. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çinli koleksiyonluk oyuncak perakendecisi Pop Mart'ın mağazası önünde sıra bekleyen müşteriler, 20 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Malezya'nın Pahang eyaletinde bulunan Malezya-Çin Kuantan Sanayi Parkı'nın temel taşı, 13 Haziran 2024. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)
Peru'nun Chancay Limanı'na ulaşan konteynerleri yükleyen akıllı konteyner kamyonları, 4 Ekim 2025. (Fotoğraf: Ivan Paz/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 10. Çin-Rusya Fuarı, 17 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Tayland'ın Chanthaburi kentindeki bir işleme fabrikasında Çin'e ihraç edilecek durianları paketleyen işçi, 26 Nisan 2024. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde düzenlenen IMEX America 2026 sırasında Çin pavyonundaki bir görevliyle sohbet eden ziyaretçi (solda), 13 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
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