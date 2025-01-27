Alanya Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu, hem yerel halk hem de seçim dönemlerinde siyasetle ilgilenenler için önemli bir merak konusu olmuştur. 2025 itibariyle Alanya Belediye Başkanı ve belediyenin siyasal bağlantıları hakkında detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Alanya Belediyesi hangi parti?

ALANYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Osman Tarık Özçelik 1 Kasım 1962 tarihinde Alanya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Alanya'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Vatani görevini Ankara Etimesgut'ta yapmıştır.

Özçelik, iş hayatına 1985 yılında Gazipaşa'da sebze meyve komisyonculuğu yaparak başlamıştır. OFM Grup olarak tanımlanan aile şirketleri, 1992 yılında başladığı pazarlama satış faaliyetlerine halen Alanya'nın yanı sıra Ankara, Afyon, Kütahya, Antalya, Kemer, Manavgat bölgelerinde devam etmektedir. Aile şirketleri ayrıca, Alanya'nın sembol tesislerinden olan Çimen Otel ile turizm sektöründe, Antalya Merkezde kurulu Özel OFM Hastanesi ile sağlık sektöründe, endüstriyel düzeyde tropikal meyve üretimiyle tarım sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Osman Tarık Özçelik, 8 yıldır bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini de yürütmektedir. Özçelik, aynı zamanda Alanyamızın marka değerlerinden Alanyaspor Futbol Kulübünün de aktif bir destekçisidir. Osman Tarık Özçelik temel eğitime büyük bir önem vermekte, merhum babası Hamit Özçelik adına yaptırdıkları orta öğretim okulunun her türlü ihtiyacına maddi manevi katkı vermeye devam etmektedir.

Osman Tarık Özçelik, 44 yıl önce üniversite yıllarında tanıştığı değerli öğretmenimiz Canan Özçelik Hanımefendi ile evlidir, 2 kız evlat babası, 1 torun dedesidir.

31.03.2024 tarihinde yapılan yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olarak katılan Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarımızın teveccühüyle Alanya Belediye Başkanı seçilmiş ve 5.04.2024 tarihi itibariyle resmen göreve başlamıştır.