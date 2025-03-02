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Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? DİYANET İL İL EZAN VAKİTLERİ

Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? DİYANET İL İL EZAN VAKİTLERİ
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2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan ayının ikinci gününde iftar vakti ve il il ezan saatleri merak ediliyor. Akşam ezanı saat kaçta okunur ve iftar vakti ne zaman sorularının yanıtları ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde iftar vakitleri haberimizde!

Oruç tutan vatandaşlar için iftar saati büyük önem taşıyor. 2 Mart 2025 tarihinde akşam ezanı saatleri, her ilde farklılık gösteriyor. İftar vakti için doğru saati öğrenmek ve il il ezan vakitlerine ulaşmak isteyenler için güncel bilgiler burada. 2 Mart 2025'te akşam ezanı saat kaçta okunacak ve iftar ne zaman yapılacak? Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? İL İL EZAN VAKİTLERİ

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Ramazan ayının ikinci gününde, 2 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde akşam ezanı vakitleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, iftar saatleri de her il için farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? DİYANET İL İL EZAN VAKİTLERİ

2 MART EZAN KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitlerini günlük olarak duyuruyor. 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı saati ve iftar vakti ile ilgili detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte bazı büyük illerimiz için 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı (iftar) vakitleri:

İstanbul: 19:03

Ankara: 18:48

İzmir: 19:08

Bursa: 19:04

Antalya: 18:52

Adana: 18:40

Trabzon: 18:29

Erzurum: 18:10

Diyarbakır: 18:22

Gaziantep: 18:29

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