Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? DİYANET İL İL EZAN VAKİTLERİ

Oruç tutan vatandaşlar için iftar saati büyük önem taşıyor. 2 Mart 2025 tarihinde akşam ezanı saatleri, her ilde farklılık gösteriyor. İftar vakti için doğru saati öğrenmek ve il il ezan vakitlerine ulaşmak isteyenler için güncel bilgiler burada. 2 Mart 2025'te akşam ezanı saat kaçta okunacak ve iftar ne zaman yapılacak? Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart ezan kaçta okunacak, iftarın 2. günü ezan ne zaman okunur? İL İL EZAN VAKİTLERİ

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Ramazan ayının ikinci gününde, 2 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde akşam ezanı vakitleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, iftar saatleri de her il için farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

2 MART EZAN KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitlerini günlük olarak duyuruyor. 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı saati ve iftar vakti ile ilgili detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte bazı büyük illerimiz için 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı (iftar) vakitleri:

İstanbul: 19:03

Ankara: 18:48

İzmir: 19:08

Bursa: 19:04

Antalya: 18:52

Adana: 18:40

Trabzon: 18:29

Erzurum: 18:10

Diyarbakır: 18:22

Gaziantep: 18:29