Akrep yiyerek intihar eden adam! Adama ne oldu, öldü mü? Olay nerede oldu?

Kayseri'de 2 adet akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Akrep yiyerek intihar eden adam! Adama ne oldu, öldü mü?

AKREP YİYEREK İNTİHAR EDEN ADAM KİM?

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yedi.

ADAMA NE OLDU?

Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 adet akrep yediğini' söyledi.

AKREP YİYEN ADAM ÖLDÜ MÜ?

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.